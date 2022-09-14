苹果新视频展示 iPhone 14 / Pro 系列中 iOS 16“车祸检测”如何工作

IT之家 9 月 14 日消息，在秋季新品发布会后，苹果近期分享了一段视频，解释了如何在所有 iPhone 14 系列机型、Apple Watch Series 8、Apple Watch Ultra 和 Apple Watch SE 2 上使用默认启用的新车祸检测功能。

在苹果发布的一份新支持文件中，苹果表示车祸检测功能旨在检测严重的车祸，例如涉及轿车、小型货车、SUV、皮卡车和其他乘用车。苹果警告说，该功能无法检测到所有车祸。

苹果表示，如果检测到严重的车祸，用户将在佩戴 Apple Watch 时，可以与 Apple Watch 进行交互。否则，用户将与 iPhone 交互。

据苹果公司称，当检测到严重的车祸时，支持的 iPhone 或 Apple Watch 会显示警告并发出警报。如果用户有能力，他们可以通过滑动 iPhone 或 Apple Watch 上的紧急呼叫滑块来呼叫紧急服务，或者关闭警报。如果他们在 10 秒后没有响应警报，设备将开始另一个 10 秒倒计时。如果他们仍然没有回应，该设备会呼叫紧急服务。

IT之家获悉，车祸检测功能利用受支持的 iPhone 或 Apple Watch 上的加速度计和陀螺仪等传感器。苹果表示，该功能还依赖于“苹果设计的先进运动算法，经过超过一百万小时的真实驾驶和碰撞记录数据训练”，以提高准确性。

苹果的视频和支持文档概述了有关车祸检测功能的其他信息，包括重要的安全注意事项。