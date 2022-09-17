iOS 16.1 Beta 1 发布后，苹果 iPhone 14 Pro 灵动岛已支持单手操作模式

IT之家 9 月 17 日消息，本周早些时候向开发者和公共测试者发布的 iOS 16.1 第一个测试版，为 iPhone 14 Pro 和 iPhone 14 Pro Max 的灵动岛提供了 Reachability 支持，使新的药丸状区域更容易在单手使用时触及。

Reachability 也就是单手操作模式，这个功能旨在让大屏手机更容易单手操作，开启后会降低屏幕的上半部分，使其在手指可触及的地方。在过去的 iPhone 上，单手操作模式允许用户双击 Home 键以降低屏幕顶部。现在没有了 Home 键，因此触发单手操作模式的新方法是从屏幕底部向下滑动。该功能可以在设置应用中的辅助功能 → 触摸 → Reachability 中启用。

IT之家了解到，在早期版本的 iOS 16 中，灵动岛不支持 Reachability 模式，当屏幕上半部分其他内容被降低时，灵动岛仍然在屏幕的顶部，不过 iOS 16.1 Beta 1 发布之后灵动岛已经支持 Reachability 模式。

灵动岛给用户带来与 iPhone 交互的全新方式，模糊了硬件和软件的界限，实时变化显示重要的提醒、通知和活动。随着灵动岛的推出，原深感摄像头经过重新设计，以缩小占用的显示空间。在不影响屏幕内容显示的前提下，灵动岛保持活跃状态，让用户仅需长按即可使用控制选项，地图、音乐 App 或计时器等保持后台运行的活动始终可见并可交互。此外，灵动岛还适用于 iOS 16 中通过“实时活动”提供信息（如比赛得分和拼车信息）的第三方 App。