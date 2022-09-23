流行攀岩应用 Redpoint iOS / Watch 版 3.7.1 更新，适配支持苹果 Apple Watch Ultra 及操作按钮

IT之家 9 月 23 日消息，流行的攀岩应用 Redpoint 已针对苹果 Apple Watch Ultra 进行了更新，将操作按钮支持融入了所有攀岩学科。Redpoint 还针对 Apple Watch Ultra 的大屏幕进行了优化。

作为用于抱石和攀登的健身追踪器，Redpoint 使用 Apple Watch 或 iPhone 中的气压传感器跟踪攀登路线和海拔高度，生成自动攀登日志。

IT之家获悉，该应用程序带有完整的 Apple HealthKit 集成，因此所有攀爬活动都有助于打满活动圆环，并且该应用程序支持各种等级，用于抱石攀登、顶绳攀登、运动攀登、传统攀登、铁索攀岩、深水独奏 (psicobloc) 和器械攀岩。

对于 Apple Watch Ultra，自动分配给操作难 的 Redpoint 功能包括开始新的攀登锻炼、记录路线的难度以及记录路线的刻度类型，让攀登者无需在手表上获得攀登粉笔即可与手表互动屏幕。

Redpoint 是一款可在 App Store 上下载的免费应用，但支持内购订阅。通过应用内购买提供每月（4.99 美元）、三个月（10.99 美元）和一年（29.99 美元）Redpoint Pro 订阅计划。用户还可以花 139.99 美元购买终极解锁 IAP。

本周五，苹果开售全新的 Apple Watch Ultra，这是一款更大、更先进的智能手表，面向运动员、探险家、游泳者和极限运动爱好者。Apple Watch Ultra 售价 6299 元，采用银色钛金属外壳，提供三种不同的表带，包括野径回环式表带、高山回环式表带和海洋表带。