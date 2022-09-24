苹果 Apple Watch Ultra 被拆解，想要复原极度困难

IT之家 9 月 24 日消息，苹果高端运动型智能手表 Apple Watch Ultra 昨天已经到达用户手中，这款手表已经被 9to5mac 编辑拆解，但他建议普通用户尽量不要这样做，因为要想将其复原非常困难。

IT之家了解到，与以前的 Apple Watch 不同，Apple Watch Ultra 底部有四个暴露的螺丝，这是四颗 P5 圆孔螺丝，跟 MacBook 底部的螺丝相同，取下这四颗螺丝后，第一个问题出现了，每个螺丝周围都有一个非常小的 O 型圈。毫无疑问，这是用于防水的。然而该编辑试图拧回这四颗螺丝时，发现要想将其拧紧，O 型圈会从其应在的位置部分滑出，这会严重影响手表的防水性能。

该编辑知道此时手表的一些防水性能可能会受到影响，但还是选择了继续拆解。拧掉这些螺丝后，只能使用一个撬棒和薄垫片将手表的陶瓷背面与钛合金外壳分开。其密封性很好，当拉开的那一刻，有个薄薄的防水层就被破坏了。此外，有两条细带状电缆将手表背面及其所有的健康传感器与电池、屏幕、处理器和手表主体连接起来。在分离两者时必须小心翼翼，以免损坏电缆。

撬开背板并没有展现太多内部结构。有一个带有苹果标志的大型黑色组件，但用于取下 Apple Watch 表带的两个按钮掉了出来，四个弹簧中有三个也掉落到地毯上。

随着手表背板的拆除，手表没有立即出现报错，但已经无法与手机连接。还有三颗螺丝，这次是三翼螺丝，和小金属板固定住了那个黑色的组件，取下这些螺丝后发现，似乎有多条带状电缆连接到它的另一侧，而从手表的背面看，似乎没有一个好办法来断开它们，可能需要通过软化粘合剂来移除显示屏，然后用开孔器将其分开，这也是在以前的苹果手表上可以接触到内部零件的方法，但 Ultra 上的显示屏接缝似乎没有一个很好的方法来打开它。苹果手表 Ultra 的显示屏是蓝宝石的，虽然更耐刮，但有可能更容易破裂，这可能是苹果公司将手表的金属机身延伸到显示屏的平坦两侧的部分原因。

此时该编辑想尽可能地把所有东西都装回去，但发现重新安装连接到设备底部的两条带状电缆相当困难。用于取下表带的按钮现在也缺少了上述丢失的弹簧，手表会随着震动而发出响声。而且，螺丝周围的小橡胶 O 型圈有点突出。由于 O 型圈不在原位，胶粘剂密封也被破坏，手表的防水性能已经严重降低，肯定不能戴着去潜水了。

因此，该编辑建议普通用户千万不要因为好奇拆解自己的 Apple Watch Ultra 手表，因为很可能同样会导致其防水性能严重下降。