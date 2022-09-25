沃尔沃汽车亚太区总部“蓝屋顶”太阳能光伏并网发电

IT之家 9 月 25 日消息，近期，沃尔沃汽车亚太区总部内的“蓝屋顶”—— 太阳能光伏项目并网发电，“亚太区总部园区智能碳足迹”实时数据大屏也投入使用。

位于上海的沃尔沃汽车亚太区总部于 2019 年投入使用，园区总用地面积约 200,000 平方米，包括沃尔沃汽车亚太区设计、研发、工业及商业运营等与汽车全价值链相关的诸多职能部门。园区的主要建筑包括亚太区总部大楼、亚太区设计中心和研发中心等。

IT之家获悉，官方介绍，沃尔沃汽车致力于在 2040 年成为气候零负荷标杆企业，其自有运营场所的绿色行动将发挥关键作用。

沃尔沃汽车亚太区总部是上海市唯一一个自有运营的 LEED 铂金级办公楼，已获得多项“绿色”认证。LEED 以绿色建筑界的“奥斯卡奖”著称，尤为关注楼宇项目的节水、能源与大气、室内环境质量等实际运行性能，以及绿色创新能力，其中取得铂金级认证的难度最高。

“亚太区总部园区智能碳足迹”可实时全景呈现园区的各项碳排放数据，包括总能源消耗量及碳排放量、清洁能源使用情况及太阳能光伏发电情况、员工和访客的通勤及差旅碳排放量等。

除关注可持续发展数据的公开透明外，持续减少能源使用并提高能效也在沃尔沃汽车亚太区总部的日常运营中占有最高优先级。例如，办公工位安排在靠窗 10 米范围内，为员工提供充足自然光。楼宇自控系统可对开放办公区的照明进行集中控制和优化调节。会议室中安装了人体感应探测器，如会议室长时间不使用，照明会自动熄灭。照明均采用高显色指数的 LED 灯具，在保障照明效果的同时进一步降低能耗。沃尔沃汽车亚太区通过对智能楼宇控制系统持续升级，使设备运行处于最佳状态，每年可节省 170 万千瓦时以上的电能。