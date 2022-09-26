苹果 AirPods Pro 2 用户反馈称其存在随机断连的问题

IT之家 9 月 26 日消息，据 macrumors，有部分苹果 AirPods Pro 2 用户反馈称，这款耳机在听音乐或观看视频时会随机断开与设备之间的连接，无论是 iPhone 还是 iPad 都有这种情况出现。

还有部分用户反馈称，可能会手机显示 AirPods Pro 已连接但实际上没有的 Bug。IT之家提醒，这些问题都是偶尔或者说随机状态下出现的，目前还没有发现任何特定的原因，苹果也没有给出明确的修复方法。

我的一整天都在随机断开与我的 iPhone 的连接。有时它显示它们已连接但声音没有通过，所以我必须重新连接它们。希望这只是一个软件问题。 我也有连接问题。与其他人类似，有时它在设置中显示已连接到我的 iPhone，但仅通过 iPhone 并没有通过 AirPods 播放音频，并且 AirPods 不显示下拉阴影。

值得一提的是，此类问题甚至早在 2019 年推出的初代 AirPods Pro 就有报告过，而新一代“AirPods Pro”比初代晚了三年推出依然存在这一 Bug，因此有很多用户表示失望。

新款“AirPods Pro 2”已于上周五开始交付，目前尚不清楚该漏洞的广泛性。大家可以在遇到类似问题时将 AirPods Pro 及 iPhone 更新到最新的固件和 iOS 版本尝试，目前第二代 AirPods Pro 的最新固件版本是 5A377。