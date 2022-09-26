苹果在首尔开设第四家韩国 Apple Store

IT之家 9 月 26 日消息，苹果刚在韩国首尔新开设了一家 Apple Store 官方零售店，据悉，苹果蚕室店是这家科技巨头在韩国开设的第四家门店。为了庆祝开业，苹果 CEO 库克还特意为其献上祝福，并附了一张该店首批顾客被员工包围的照片。

据介绍，Apple Jamsil 于 9 月 24 日星期六在首尔乐天世界购物中心开业，是苹果在韩国的第四家专卖店，它将为客户提供创新的产品以及由优秀的专家和创意专家组成的团队提供的最高水平的服务。

Apple 零售和人力资源高级副总裁 Deirdre O'Brien 表示：Apple Jamsil 拥有 115 名熟练掌握 10 多种语言的员工，可帮助客户了解 Apple 产品和服务，例如免息分期付款、设备换新等。客户可以通过个性化的一对一购物服务直接从 Apple Store 购买产品，或通过电话和聊天服务完成在线购物。

IT之家了解到，苹果于 2018 年在韩国开设了第一家 Apple Garosu-gil 商店，今年 4 月在明洞开设了第三家 Apple Store，这也是韩国最大的门店，并带来了亚洲首个 Apple Pickup 提货专区。

边上的桌子提供了产品演示的区域及跟员工进行的 Today at Apple。作为开业活动的一部分，Today at Apple 的“Walking Session”将把顾客带到石村湖，课程包括艺术行走、电影式拍摄课程的视频行走及户外肖像拍摄的照片行走。