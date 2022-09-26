苹果 Apple Watch Ultra 暴力测试：手表还没锤坏，桌子先坏了

IT之家 9 月 26 日消息，一位 YouTuber 对苹果新发布的 Apple Watch Ultra 手表进行了暴力测试，通过跌落、放入一罐钉子中以及用锤子反复敲击，来测试蓝宝石屏幕的可靠性。

TechRax 首先测试了 Apple Watch Ultra 的跌落，将其从大约 1.2 米高的地方跌落。除了钛金属外壳上有一些小凹痕外，Apple Watch Ultra 几乎没有磨损。

接下来，TechRax 将 Apple Watch Ultra 混入了一罐钉子中，然后使劲摇晃，也没有留下明显的痕迹，但是他吐槽表带变脏了，这个表带并不耐脏，尤其是户外运动场景。

最后，TechRax 将 Apple Watch Ultra 放在桌子上，用锤子反复敲打。结果敲了几次后，桌子先坏了，再敲打几次后，Apple Watch Ultra 的显示屏才熄灭并停止工作。但即使如此，屏幕仍然完好无损，直到又敲了几下才将屏幕敲碎。

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TechRax 最后还敲了几下手表背面，看起来并没有正面坚固，很快就敲坏了。

大家具体可以看下面的视频：

IT之家了解到，苹果声称 Apple Watch Ultra 是其迄今为止最坚固、耐用的 Apple Watch，采用坚固的设计，配备 49 毫米钛金属表壳和平坦的蓝宝石水晶表镜，更大显示屏，专为户外设计的新表带，防水性能高达 100 米深度，可定制的亮橙色操作按钮，长达 60 小时电池续航时间以及即将推出的低功耗模式，双频 GPS 支持等，售价 799 美元（国行 6299 元）。