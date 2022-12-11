苹果将不再禁止员工谈论工作场所的骚扰和歧视问题

IT之家 12 月 11 日消息，据《金融时报》报道，苹果公司将不再禁止员工谈论工作场所的骚扰和歧视问题。苹果公司对其保密协议（NDA）进行审查后分享了这一消息，此前这些协议禁止员工围绕工作条件进行讨论。

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IT之家了解到，在苹果公司去年未能对其隐瞒条款进行建议的修改后，该公司股东于 3 月投票批准了这项独立审查。该倡议得到了 Nia Impact Captial、就业协议透明度（TEA）联盟和 Ifeoma Ozoma 的支持，后者是“不再沉默法案”的共同发起人，该法案旨在保护那些公开谈论工作场所骚扰和歧视的工人。

在一份题为“我们对开放和合作的工作场所的承诺”的说明中，苹果公司说“员工有权自由谈论他们的工作场所条件，包括骚扰和歧视问题”。该公司还补充说，一个独立审查员只发现了在“有限的情况下”可以“被解释为限制一个人谈论这种行为的能力”的条款，并且苹果公司已经“承诺不执行这些限制，并在未来做出改进和澄清。”该公司已经在全美员工的离职协议中加入了加州《不再沉默法案》的条款。

在#AppleToo 组织者和前苹果工程师 Cher Scarlett 离开公司并指控苹果公司从事“胁迫和压制活动，使受保护的协同活动的组织者受到虐待和骚扰”之后，苹果使用隐瞒条款的做法引起了审查。Scarlett 声称，作为离职协议的一部分，苹果阻止她详细谈论她离开公司的事情。几个月后，一群财务人员呼吁证券交易委员会调查苹果是否利用其保密协议来压制工人。

“我们很高兴与大家分享，苹果公司已经发布了他们的报告，并且正在停止在员工合同中使用隐瞒条款，包括国内和国际工人，”Nia Impact Capital 在 Twitter 上写道，并指出合同员工也包括在内，还称“这是科技行业的突破性转变”。