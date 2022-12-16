Imagination 宣布升级为 RISC-V 高级会员：其所有 GPU 都兼容 RISC-V SoC

IT之家 12 月 16 日消息，Imagination Technologies 宣布公司已升级为 RISC-V International 高级会员并将继续致力于推动 RISC-V 生态系统的发展。在升级为高级会员后，Imagination 计算部副总裁 Shreyas Derashri 将加入 RISC-V International 董事会。

今年，Imagination 公司发布了其首个商用 RISC-V 核 —— 实时 IMG RTXM-2200 CPU。

Imagination 提供种类齐全的 GPU、AI 加速器和 CPU 核帮助市场向异构系统级芯片（SoC）转型。最近发布的 Catapult CPU 系列则扩展了 RISC-V 生态系统并且专为实现各种市场应用而打造。所有 Imagination GPU 都兼容 RISC-V SoC，使客户能够完全掌控他们的异构设计。

此次会籍升级后，Imagination 将为社区带来异构计算和 IP 领域的关键知识与技术，最终为芯片设计者提供更多的选择并帮助开辟 RISC-V 的未来。

Imagination 是一家总部位于英国的公司，致力于打造半导体和软件知识产权（IP）。公司的图形处理器（GPU）、中央处理器（CPU）和人工智能（AI）技术可以实现出众的 PPA（功耗、性能和面积）指标、快速上市时间和更低总体拥有成本（TCO）。基于 Imagination IP 的产品被全球数十亿人用于他们的手机、汽车、住宅和工作场所。

IT之家了解到，RISC-V International 是管理开放标准 RISC-V 指令集架构（ISA）、相关规范和相关方社区的非营利组织。RISC-V 会员现已超过 3180 名，遍布 70 个国家 / 地区，携手为 RISC-V 开放性规范制定做出贡献并召集和管理相关的技术、行业、领域和联盟团体。RISC-V 将模块化技术方法与开放、免费的许可证模式相结合，因此任何人、任何地方都可以从 RISC-V 贡献和产生的知识产权中获益。RISC-V 使社区能够共同投资于技术、推动未来的战略发展、更加迅速地进行创造、享受前所未有的设计自由并大大降低创新成本。