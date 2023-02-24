索尼 CTO 回应 ChatGPT 带来的变革：迟早要在业务上加以利用，但不会开发践踏创作者权利的图像生成 AI

IT之家 2 月 24 日消息，在以“ChatGPT”为首的 AI 代表震惊全球后，人工智能的演进已经逐渐迈入了一个新的阶段。

在 ChatGPT 爆火之后，微软将开放人工智能技术引入其搜索引擎，谷歌也发布了自家的对话机器人，而百度、360 等一众厂商也将推出自己的产品。

针对已开始进入属于人类沟通基础的语言和创造性领域的 AI 将带来哪些益处和威胁？日本经济新闻对索尼集团专务兼首席技术官（CTO）北野宏明进行了采访。

我之前就了解成为 ChatGPT 基础的技术和机制。在这个意义上，并未感到吃惊。 今后的问题是如何实际利用。通过与非常庞大的数据库和信息块 (Information Chunk) 的交互，（美国微软等应用的）互联网搜索无疑将提供新的模式。

从历史性角度来看，AI 的发展正进入重要阶段。通过目前的研究可知，对（成为 ChatGPT 等的基础的）AI 加以训练的计算次数在达到 10 的 22～24 次方之后，其性能将会出现突飞猛进。虽然在一定程度的计算量以下提升乏力，一旦超过一定数量，就会向更高的阶段实现飞跃。

我们日常处理的工作的大部分或许将会逐渐由 AI 代替。让 AI 使用软件等工具的研究也不断出现。虽然不是（先进 AI 出现的）《2001 太空漫游》中的场景，但如果 AI 能使用工具，或将成为转折点。今后 3～5 年之内各种尝试或如加速度般取得进展。

从索尼集团来看，迟早将在业务上加以利用。（用于生成文章和图像的先进 AI 等的）“基本模型”的 AI 也将不断开发。不过需要注意的是，我们是服务于创作者的企业，将提供面向创作者的技术。 现有的图像生成 AI 似乎出现因著作权问题等而被起诉的案例，我们不会开发践踏创作者权利的 AI。开发公正且透明性高、负责任的 AI 非常重要。

大家目前可能都不太清楚索尼在 AI 领域有何建树，但实际上该公司至少在游戏领域已经有很深的研究。例如去年 2 月，索尼集团就开发出了在赛车游戏中打败人类“高手”的人工智能（AI）， 索尼集团会长兼社长吉田宪一郎称其 “标志着 AI 取得巨大的飞跃性进步”。

值得一提的是，索尼在 2019 年还特地开设了一家 Sony AI 部门，它的全球掌门人是索尼计算机科学实验室公司总裁兼首席执行官北野博彦，美国负责人则是得克萨斯大学奥斯汀分校计算机科学教授彼得・斯通。

据IT之家所知，北野宏明曾是 Sony CSL 实验室的所长，在 1990 年中期就开始从事索尼核心业务有关的研究工作。索尼最早的人工智能单品 Aibo 就诞生在这个实验室。同时，北野也是机器人世界杯（RoboCup）联合会的创始主席，他希望开发一支完全自主的仿人机器人团队，并在 2050 年赢得世界杯，以此为目标来加速人工智能和机器人技术的进步。

此前还有外媒报道称，Sony AI 未来将有三个核心领域：一是游戏，利用 AI 辅助开发者进行设计、测试、分析等工作；一是成像和传感器，将“索尼大法”在硬件市场的传奇再续一秒；最后则是美食，与卡内基梅隆大学共同研发搭载人工智能的烹饪机器人，实现烹饪、上菜、送餐“一条龙”。