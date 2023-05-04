中国电信自研 RISC-V 云原生轻量级虚拟机 TeleVM 成功运行，内存开销降低约 90%

IT之家 5 月 4 日消息，据赛昉科技官方微信号发布，中国电信研究院基于 CTyunOS 及欧拉开源生态，已成功研发业界首个支持 RISC-V 的云原生轻量级虚拟机 TeleVM，并在 RISC-V CPU IP—— 昉・天枢上完成软硬件协同测试验证。测试结果显示，相对于 QEMU+KVM 虚拟化方案，TeleVM 在 RISC-V 架构下的内存开销降低约 90%，启动时延减少约 80%。

据官方介绍，“TeleVM 针对传统 QEMU+KVM 虚拟化方案中 QEMU 代码臃肿、资源消耗高、攻击面大的问题，基于 Rust 安全语言重写了虚拟机并进行 RISC-V 架构适配优化，结合 RISC-V 精简指令集特性，裁剪冗余功能，实现了应用安全隔离，同时降低资源消耗并提升响应速度，适用于可信云原生、Serverless、函数计算等新型弹性云计算业务场景。”

赛昉科技表示，已交付支持虚拟化指令扩展的 RISC-V CPU Core IP—— 昉・天枢，在数据中心场景方面，已自研高拓展多核片内总线和 LLC 内存系统，并储备高性能同构、异构 Chiplet 技术。

IT之家附上赛昉 RISC-V CPU Core IP—— 昉・天枢性能参数表（频率 2GHz，采用台积电 12nm 工艺）：