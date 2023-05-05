开源欧拉 openEuler RISC-V 成功适配 LicheePi 4A 开发板：支持基础系统与 XFCE 桌面基本功能

IT之家 5 月 5 日消息，据 openEuler 官方微信号发布，RISC-V SIG 近期在 LicheePi 4A 开发板上成功实现欧拉操作系统的适配。目前，最新版本的 openEuler RISC-V 23.03 V1 镜像已在 LicheePi 4A 开发板上可用。

openEuler RISC-V 面向 LicheePi 4A 开发板的早期测试版镜像已经推出，可下载试用。据官方称此测试镜像基于最新的 23.03 创新版本，采用厂商已开源的固件与内核分支；“经 RISC-V SIG 测试，基础系统、有线网络、WiFi 及其他几个部分外设目前已经可用，可以支持基础系统与 XFCE 桌面基本功能，运行整体较流畅”。

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openEuler 表示，目前镜像也存在部分已知问题。首先，GPU 支持尚待完善，目前仅支持 LLVMpipe 模式，得益于 TH1520 的性能，在此平台上的 glxgears 测试可达 200+ fps，HDMI 输出与系统图形化界面基本较为流畅；其次，暂时只支持从 eMMC 启动，并需要通过 fastboot 进行烧写；首发的 8+8 配置能够满足基本需求，但仍存在存储方面限制；后续 openEuler RISC-V 将完善相关基础支持，并且将对 microSD 卡启动和部分外设提供进一步支持，更多功能支持的正式镜像 22.03 LTS，23.03 均会有发布与更新。

据矽速科技官方介绍，LicheePi 4A RISC-V 开发板基于阿里巴巴平头哥 TH1520 芯片打造，搭载 4 核 2.0GHz C910 内核、4TOPS NPU 和 50GFLOPS GPU，支持外设包括千兆以太网端口（支持 PoE）、USB 3.0 A 型端口、HDMI 2.0、3.5 毫米音频接口、microSD 读卡器以及 5V 直流电源输入等；还集成 WiFi 和蓝牙适配器，以及用于显示器和相机的 MIPI-DSI 和 MIPI-CSI 连接器。

IT之家附 openEuler RISC-V 23.03 V1 镜像下载：点此链接。