标普预计随着全球三大市场转向电动汽车，日本车企份额将持续下滑

IT之家 7 月 12 日消息，据彭博社报道，美国研究机构标准普尔全球移动公司今日发布预测，随着全球三大汽车市场（中国、北美、欧洲）转向电动汽车（EV），在该领域落后的日本汽车制造商的全球市场份额将持续下滑。

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标准普尔全球移动公司董事西本真敏在今日举行的网络研讨会上表示，日本车企的全球市场份额将从目前的 28% 下降到 2030 年的 23%。他指出，随着电动汽车的普及加速，日本汽车制造商在电动汽车的部署方面落后了。

西本真敏认为，在“井到轮”的概念下，电动汽车是减少二氧化碳排放的最佳方式。所谓“井到轮”，是指从矿井到车轮的完整碳循环过程，这包括从燃料提取到运输再到车辆操作的全部环节。不过，他也指出，汽车电气化的趋势不会由技术的优越性决定，而是由政策决定。

西本真敏表示，只要占据全球汽车市场约 60% 的中国、北美和欧洲继续推广电动汽车，电动汽车电气化趋势就将继续下去。他还认为，目前三大市场都采取了保护政策，这使得日系车企进入这些市场的壁垒正在上升：“目前的情况是，很难看到日系车企能够在这些市场赶上领跑者的可能性。”

IT之家此前报道，包括丰田、本田、日产在内的三大日本车企，6 月在中国的汽车销量都出现了同比下滑的情况。

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