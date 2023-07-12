小涨 200 元：机械革命无界 14 + 锐龙版笔记本 4199 元 0 点再次开售

机械革命 5 月底推出了新款无界 14 + 笔记本，R7 7840HS + 2.8K 120Hz 配置，16G+1T 存储规格首发 3799 元，618 期间抢购价为 3999 元。

7 月 13 日 0 点（今晚 0 点），此款将在京东再次开抢，本次抢购价为 4199 元：

IT之家整理机械革命新无界 14 锐龙版笔记本规格如下：

无界 14 锐龙版屏幕进行了升级，分辨率达到了 2880X1800，120Hz 刷新率，超过了 QHD 级别，同时 100% sRGB 高色域覆盖依旧得以保留。

散热部分上，机械革命无界 14 锐龙版共有 3 条纯铜热管，两把大风量涡轮风扇与双出风口，能够保证锐龙 7 7840HS 处理器性能得以满血释放。

接口方面，机械革命 14 锐龙版轻薄本具有两个全功能型 USB 3.2 Type-C，可以实现 10Gbps 的数据传输能力、DP 视频输出和 PD 快充，配合 HDMI 2.0 接口能够实现四屏同步输出。

配置方面，无界 14 + 锐龙版采用了 AMD 锐龙 7 7840HS 标压八大核心处理器，搭配 Redeon 780M 高性能核心显卡，配备频率高达 6400MHz 的 LPDDR5 内存。官方称，这款笔记本的性能释放可达 54W。

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