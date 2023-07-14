Linux Mint 21.2 ISO 镜像开放下载

IT之家 7 月 14 日消息，代号为“Victoria”的 Linux Mint 21.2 ISO 镜像于今天正式开放下载，新版本基于 Ubuntu 22.04 LTS，提供 Cinnamon 5.8、Xfce 4.18 和 MATE 1.26 三种桌面版本。

Linux Mint 21.2 ISO 镜像于 2023 年 6 月 21 日公测，开发者在这段时间内收集并修复了用户反馈的诸多问题。

Linux Mint 21.2 基于长期支持的 Ubuntu 22.04 LTS，在内核方面也基于长期支持的 Linux Kernel 5.15。

Xfce 和 MATE 桌面环境依然保留 Xfce 4.18 和 MATE 1.26 桌面环境，不过 Cinnamon 版本升级到 5.8 版本。

本次版本更新优化了触控板和触控屏手势，为 GTK4 / libadwaita 应用程序引入全局深色模式，改善了对 Flatpak 应用的兼容性，支持各种新的主题色，加速了 Nemo 文件管理器等等。

Linux Mint 21.2 版本还大幅改进了登录管理器，配备了更好的键盘导航，支持 Wayland 会话，支持 LXQt / Pademelon 徽章，板载屏幕键盘的可配置布局，可滚动的会话列表等等。

IT之家在此附上直接镜像下载地址：

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