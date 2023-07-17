京东科技与麒麟软件签署战略合作协议，已完成多款产品兼容性测试

IT之家 7 月 17 日消息，7 月 13 日，京东全球科技探索者大会暨京东云峰会期间，京东科技集团（以下简称“京东科技”）与麒麟软件有限公司（以下简称“麒麟软件”）举行了战略合作签约仪式。

京东科技是京东集团旗下专注于以技术为政企客户服务的业务子集团，基于人工智能、云计算、大数据、物联网等科技，面向不同行业提供以供应链为基础的数智化解决方案。

麒麟软件表示，目前，京东科技与麒麟软件已完成多款产品的兼容性测试，并且在行业项目中有着深入的合作。在今年京东 618 期间，麒麟软件携手京东云构筑数字安全底座，护航京东 618 期间系统稳定运行。

麒麟软件称，通过此次签约，将进一步加强双方资源共享，实现优势互补，共建合作伙伴生态圈，推动自主创新产品和解决方案加速落地。

据IT之家此前报道，今年 6 月下旬，京东科技签署 openKylin 社区 CLA（Contributor License Agreement 贡献者许可协议），正式加入开放麒麟 openKylin 开源社区。

openKylin 官方表示，加入 openKylin 社区后，京东科技将联合上下游生态企业共同打造新时代协同办公平台。同时，期待与 openKylin 社区在操作系统信创环境部署遇到的问题及积累的适配经验进行分享；京东科技协同办公、智能客服等产品将在政府、企业等行业应用国产化方向上，支撑 openKylin 并贡献更多使用场景。

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