微软 XGP 七月下旬新增游戏名单公布：《蔚蓝》《英雄萨姆》等 7 款

IT之家 7 月 19 日消息，微软 XGP 七月下旬新增游戏阵容目前已经公开，共计 7 款，IT之家经过归纳汇总得知：

▲ 图源 微软 Xbox 官网

7 月 18 日

《TOEM》（云端 / 主机 / PC)

一款手绘风格的解谜类游戏，玩家控制一位年轻的摄影师，操控他登上一座山，目睹被称作“TOEM”的自然现象，游戏的玩法主要围绕着以角色手上的相机来帮助当地人解决难题。

7 月 19 日

《Maquette》（主机 / PC）

一款第一人称视角的循环解谜类游戏，游戏中，玩家需要不断地进行冒险，一路上躲避各种障碍物，合理地利用各种机关道具进行闯关。

《虚构世界 2：信条谷》（云端 / 主机 / PC)

一款动作冒险解谜游戏，在游戏中玩家将和勇气化身灰灰一起，挑战噩梦中的各种困难，将梦境中的混乱全部平息，加入 BOSS 的音乐战斗，躲避攻击，恢复思想之地原先的光明。

《漂泊牧歌》（云端 / 主机 / PC）

一款生存建造经营游戏，玩家在游戏中将与一只巨兽共生共存，并在巨兽的背上发展自己的村庄，而巨兽将载着村庄不断前行。

7 月 25 日

《英雄萨姆：西伯利亚狂想曲》（云端 / Xbox Series X|S / PC)

一款 FPS 射击游戏，是《英雄萨姆 4》的全新独立扩展包，主角萨姆・斯通穿越狂野广袤的欧亚大地，加入反抗邪恶疯牛的战争，探索不为人知的冒险故事。

7 月 31 日

《Venba》（主机 / PC，首发加入游戏库）

一款叙事性的烹饪游戏，玩家将扮演一位印度妈妈，并将烹制各种菜肴，找回丢失的菜谱。

8 月 1 日

《蔚蓝》（云端 / 主机 / PC)

一款横版动作游戏，以“抑郁症内心世界”为主体，游戏将采用卷轴关卡和世界大地图，游戏的载入画面将采用明信片的形式。

即将于 7 月 31 日退出 XGP 的游戏：

《层层梦境》（云端 / 主机 / PC）

《远征军：罗马》（PC）

《漫威复仇者联盟》（云端 / 主机 / PC）

《上行战场》（云端 / 主机 / PC）

《双点校园》（云端 / 主机 / PC）

广告声明：文内含有的对外跳转链接（包括不限于超链接、二维码、口令等形式），用于传递更多信息，节省甄选时间，结果仅供参考，IT之家所有文章均包含本声明。