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Threads 推出上线后首次功能更新，新增文本翻译、关注选项卡等内容

2023/7/19 18:12:47 来源：IT之家 作者：江程（实习） 责编：江程
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感谢IT之家网友 缪尔赛思 的线索投递！

IT之家 7 月 19 日消息，Instagram 的软件开发工程师卡梅伦・罗斯（Cameron Roth）昨日在 Threads 上发文分享了 iOS 新版本的内容更新，这也是 Threads 自上线以来的首次功能更新

图形用户界面, 文本, 应用程序, 电子邮件

Roth 表示，新版本加入了翻译按钮，让用户可以一键翻译帖文内容。此外，新版本还加入了“关注”选项卡，让用户更容易在首页看到关注者的动态更新。对于用户比较在意的滚动阅读体验，新版本也进行了优化调整。

值得一提的是，在苹果 App Store，此次版本更新的说明只有一句“修复了 BUG 并提升了用户体验”。Roth 的 Threads 帖文内容同样也相当简洁，不少用户评论希望他能更详细地介绍新功能的具体特性。

IT之家此前报道，Threads 在上线之初因过于简陋而遭到不少用户的吐槽，Instagram 负责人 Adam Mosseri 当时就发帖许诺了至少 12 项将在未来添加的新功能，具体包括：

  • 编辑自己已发出的帖子

  • 可点击的 Hashtag 标签

  • 多账户之间切换

  • 在首页中只看自己关注用户的内容

  • 改进搜索功能

  • 热搜排行榜

  • 完整的网页端

  • 评论区支持 GIF 动图

  • 在影音内容中标记别人

  • 置顶帖子

  • 翻译功能

  • 直接从 Instagram App 中分享内容至 Threads

截至目前，这份清单上的大多数功能还未实装，但 Threads 的用户活跃度已经开始出现显著下滑。

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关键词：threads文本翻译

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