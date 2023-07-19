Threads 推出上线后首次功能更新，新增文本翻译、关注选项卡等内容

IT之家 7 月 19 日消息，Instagram 的软件开发工程师卡梅伦・罗斯（Cameron Roth）昨日在 Threads 上发文分享了 iOS 新版本的内容更新，这也是 Threads 自上线以来的首次功能更新。

Roth 表示，新版本加入了翻译按钮，让用户可以一键翻译帖文内容。此外，新版本还加入了“关注”选项卡，让用户更容易在首页看到关注者的动态更新。对于用户比较在意的滚动阅读体验，新版本也进行了优化调整。

值得一提的是，在苹果 App Store，此次版本更新的说明只有一句“修复了 BUG 并提升了用户体验”。Roth 的 Threads 帖文内容同样也相当简洁，不少用户评论希望他能更详细地介绍新功能的具体特性。

IT之家此前报道，Threads 在上线之初因过于简陋而遭到不少用户的吐槽，Instagram 负责人 Adam Mosseri 当时就发帖许诺了至少 12 项将在未来添加的新功能，具体包括：

编辑自己已发出的帖子

可点击的 Hashtag 标签

多账户之间切换

在首页中只看自己关注用户的内容

改进搜索功能

热搜排行榜

完整的网页端

评论区支持 GIF 动图

在影音内容中标记别人

置顶帖子

翻译功能

直接从 Instagram App 中分享内容至 Threads

截至目前，这份清单上的大多数功能还未实装，但 Threads 的用户活跃度已经开始出现显著下滑。

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