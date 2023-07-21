微软增强 Win11 系统：为无电池设备统计能源消耗数据

IT之家 7 月 21 日消息，根据 PhantomOcean3 分享的最新推文，在微软近日发布的 Win11 Build 23506 预览版更新中，在电源设置中电池使用情况页面更名为能源使用情况。

即便是没有使用电池的台式机，该能源使用页面也会显示相关的数据信息；而带电池的设备可以切换电池、能源，查看两者之间的信息。

不过这项功能目前尚未开发完成，上面显示的能量、耗电量等数据均为占位符，并未明确显示能量信息。

IT之家网友可以通过 ViveTool 工具来启用上述新功能、新特性：

1. 从 GitHub 页面下载 Vivetool 工具，然后解压缩到任意文件夹，但需要记住该文件夹路径（例如 C:\Program Files (x86)\ViVeTool-v0.3.2）

2. 按下 Win 键（或者使用鼠标）打开开始菜单，输入“cmd”，然后选择“以管理员权限”打开命令提示符

3. 使用 cd 命令跳转到 ViveTool 文件夹，例如“cd C:\Program Files (x86)\ViVeTool-v0.3.2”

4. 然后输入 vivetool /enable /id:44663396,44663406，按下回车就可以了

5. 重启电脑

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