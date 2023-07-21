TikTok 东南亚月活用户已超 3 亿，将在马来西亚推出“先买后付”服务

IT之家 7 月 21 日消息，据 CNBC 报道，TikTok 旗下电商平台 TikTok Shop 近日与“先买后付”服务 Atome 建立合作伙伴关系，将在马来西亚市场提供分期付款服务，这是该公司电商业务进军东南亚的最新举措。

▲ 图源 Pixabay

TikTok Shop 将提供 Atome 服务作为付款选项，这将允许客户将延期付款分摊到三到六个月内。Atome 隶属于新加坡金融科技公司 Advance Intelligence Group，该公司得到了软银愿景基金和 Warburg Pincus 等主要投资者的支持。

TikTok Shop 电商战略和特别项目负责人乔纳森・洛（Jonathan Low）在一份声明中表示，此次合作预计将推动 TikTok 电商业务增长，并使商家和小型企业能够为其客户提供更便捷灵活的支付选择。

TikTok 此前曾表示，该公司将在未来几年内向东南亚市场注入数十亿美元。截至今年 4 月，TikTok 在东南亚拥有超 3.25 亿月活用户。

今年 6 月，TikTok 表示将投资 1220 万美元（IT之家备注：当前约 8747.4 万元人民币）帮助超过 12 万家中小企业进行网上销售，这项投资的具体内容包括为这些企业提供现金补助、数字技能培训和广告信贷。

近几个月来，TikTok Shop 一直在积极进军东南亚的电子商务领域，与东南亚网络巨头 Sea 旗下 Shopee 和阿里巴巴旗下 Lazada 等对手进行竞争。

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