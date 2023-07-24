苹果汽车专利曝光：外部显示屏可与其他交通参与者沟通

IT之家 7 月 24 日消息，自动驾驶汽车的一个挑战是，其他交通参与者很难判断它们的意图。与人类驾驶员不同，你无法与自动驾驶汽车进行眼神交流或手势示意，例如挥手让行人过马路，或邀请另一辆车在你等待时转弯。苹果公司认为，解决这个问题的一个方法是在汽车外部安装显示屏，用文字和符号向周围的人表达汽车的意图和状态。

苹果公司于 2019 年收购了一家专门从事自动驾驶技术的初创公司 Drive.ai。Drive.ai 早在 2016 年就开始在其测试车辆上安装外部显示屏，并在 2018 年对其进行了改进。Drive.ai 使用的外部显示屏可以显示诸如“等你过马路”、“靠边停车”、“乘客上下车”等信息。

然而，这种显示屏在低光照条件下工作良好，但在阳光强烈的条件下很难阅读。这是苹果公司最近申请的一项专利要解决的问题，该专利描述了一种外部显示屏，可以用一种单向滤镜覆盖，该滤镜包含一个微透镜阵列和一个带有多个孔的遮罩。微透镜阵列可以将显示屏发出的光线聚焦通过遮罩的孔，使得光线可以被观察者看到。同时，遮罩可以阻挡大部分阳光，防止反射影响显示屏的对比度。

苹果公司表示，遮罩材料不一定要是黑色的，只要能起到遮挡作用就可以，甚至可以有镜面效果，苹果公司称：“作为另一种选择，遮罩层可以有高镜面反射。环境阳光会被反射到地面（远离观察者），保持显示屏的对比度，并且在关闭状态下显示屏有镜子般的外观。”

IT之家需要指出的是，苹果公司申请了很多专利，但其中大部分都没有真正投入市场。此外，没人知道苹果公司对自动驾驶技术最终有什么计划，甚至可能包括苹果公司自己在内。但有一点可以肯定：如果苹果汽车真的配备了外部显示屏，它们会与车身融为一体，比上面图片中的方式更加优雅。

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