因无法达成全球范围内合作，苹果不会竞标英超足球联赛转播权

IT之家 7 月 24 日消息，据《每日邮报》报道，苹果公司的服务部门主管埃迪・库伊（Eddy Cue）表示，苹果不会竞标英超足球联赛的转播权，因为苹果无法获得全球范围内的转播权。

一直有传言称苹果公司对英超足球联赛的转播权感兴趣，早在 2012 年就有报道称苹果考虑为其视频流媒体服务 Apple TV + 竞标英超转播权，以及其他由英格兰足球联赛管理的低级别比赛的转播权。库伊现在基本上否定了苹果有意竞标的可能性，他说苹果希望能够像其与美国职业足球大联盟（MLS）达成的协议一样，拥有全球范围内的转播权。

库伊称：“我不喜欢‘独家’这个词，因为虽然这很重要，但不是最重要的。全球范围内的转播权对我们很重要，我们是一家全球性的公司，我们在世界上每个国家都有客户，数量庞大，如果你可以看到某些东西，但其他人不能看到，那对我来说并不令人兴奋。”

苹果一直在寻求体育内容，以吸引更多的观众使用其 Apple TV + 流媒体服务。该公司已经与美国职业棒球大联盟和美国职业足球大联盟签署了协议，目前可以通过 Apple TV + 以每月 14.99 美元（IT之家备注：当前约 108 元人民币）或每赛季 99 美元（当前约 712 元人民币）的价格购买 MLS 赛季通行证来观看比赛，据报道苹果还对获得 NBA 转播感兴趣。

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