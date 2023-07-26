天马展示车载屏下摄像头、超低反透明 Micro-LED 屏新品

IT之家 7 月 26 日消息，在 7 月 20-21 日上汽大众智能网联研发部门举办的 Supplier Tech Day 活动上，天马微电子展示了多款车载显示屏新品，IT之家汇总如下。

本次展示的集成 DMS 屏下摄像头显示技术，可以将摄像头隐藏在显示屏下任意位置，可以有效避免将摄像头单独安装在中控台或仪表盘前所导致的座舱内电子系统架构复杂程度增加，或是整合到在方向盘上所导致的车型改造成本的增加。

▲ 天马车载屏下摄像头产品，图源天马微电子公众号

天马微电子表示，该屏幕搭载天马原创算法的 SOC 内置芯片，不仅可以对驾驶者进行面部识别以及眼球运动轨迹跟踪，更可以通过深度学习来识别出司机的行为，如“闭眼”、“打哈欠”、“头部位置异常”、“打电话”、“抽烟”、“不在监控区域”等六大影响驾驶安全的行为，并在屏幕上显示相应的警示信息，以保障行驶安全。

此外，天马展示了业界首款反射率低至 4% 的超低反透明 Micro-LED 显示屏，号称透过率达到 65% 以上，PPI 为 114。

▲ 天马超低反透明 Micro-LED 显示屏，图源天马微电子公众号

天马微电子称，Micro-LED 作为下一代显示技术，拥有高分辨率、低响应时间、高集成度、高可靠性等诸多优点，可以将未来汽车的前挡风玻璃变成更强大的人机界面。天马通过特殊的光学设计，有效地降低环境光的干扰，提高画面的清晰度，减少屏幕反光，使图像更清晰、逼真，让驾驶者享受到更佳的视觉效果。

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