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Spotify 正式对旗下 Premium 订阅发起涨价，由 9.99 美元涨至 10.99 美元

2023/7/26 17:25:58 来源：IT之家 作者：漾仔（实习） 责编：汪淼
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IT之家 7 月 26 日消息，Spotify 宣布，Premium 订阅目前已经在全球数十个市场实施了调价，所有订阅种类都提高了 1 美元（约 7.16 元人民币），定价变化只影响无广告的 Premium 订阅套餐。

IT之家整理调整后的 Spotify Premium 订阅信息如下：

  • 个人月订阅计划从 9.99 美元提高至 10.99 美元（IT之家注：当前约 78.64 元人民币）

  • 双人月订阅计划从 12.99 美元提高至 14.99 美元（约 107.29 元人民币）

  • 六人家庭月订阅计划从 15.99 美元提高至 16.99 美元（约 121.64 元人民币）

早在 2020 年，Spotify 就已经对旗下的 Premium 订阅进行调价，但当时仅调高 7 个市场的家庭方案费率，这次 Spotify 则扩大涨价范围，除了美国之外，Spotify 还调整了澳洲、英国、丹麦、西班牙、法国、香港地区、意大利、荷兰、新加坡与泰国等数十个市场的定价

▲ 图源 Spotify

此前苹果也对旗下 Apple Music 实施了调价，涨价的原因可能是音乐许可成本的增加，作者将通过音乐流媒体获得更多的收入。

此前，Spotify 不满苹果 30% 抽成的条款，向订阅者宣布不再支持 iOS 上的内购订阅，因此苹果用户需要通过 Spotify 网站，进行相应订阅操作。而当下 Spotify 宣布涨价也意味着该公司可能需要更多资金以支撑其现金流。

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关键词：流媒体Spotify 涨价

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