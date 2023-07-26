Spotify 正式对旗下 Premium 订阅发起涨价，由 9.99 美元涨至 10.99 美元

IT之家 7 月 26 日消息，Spotify 宣布，Premium 订阅目前已经在全球数十个市场实施了调价，所有订阅种类都提高了 1 美元（约 7.16 元人民币），定价变化只影响无广告的 Premium 订阅套餐。

IT之家整理调整后的 Spotify Premium 订阅信息如下：

个人月订阅计划从 9.99 美元提高至 10.99 美元（IT之家注：当前约 78.64 元人民币）

双人月订阅计划从 12.99 美元提高至 14.99 美元（约 107.29 元人民币）

六人家庭月订阅计划从 15.99 美元提高至 16.99 美元（约 121.64 元人民币）

早在 2020 年，Spotify 就已经对旗下的 Premium 订阅进行调价，但当时仅调高 7 个市场的家庭方案费率，这次 Spotify 则扩大涨价范围，除了美国之外，Spotify 还调整了澳洲、英国、丹麦、西班牙、法国、香港地区、意大利、荷兰、新加坡与泰国等数十个市场的定价。

▲ 图源 Spotify

此前苹果也对旗下 Apple Music 实施了调价，涨价的原因可能是音乐许可成本的增加，作者将通过音乐流媒体获得更多的收入。

此前，Spotify 不满苹果 30% 抽成的条款，向订阅者宣布不再支持 iOS 上的内购订阅，因此苹果用户需要通过 Spotify 网站，进行相应订阅操作。而当下 Spotify 宣布涨价也意味着该公司可能需要更多资金以支撑其现金流。

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