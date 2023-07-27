马斯克“强夺”@x 推特账号

IT之家 7 月 27 日消息，根据国外科技媒体 The Telegraph 报道，埃隆・马斯克（Elon Musk）推进品牌重塑，在没有支付太多费用的情况下，从旧金山摄影师 Gene X Hwang 手中接管了“@x”推特账号。

摄影师于 2007 年入驻推特，并以“@x”名称注册，在接受采访时候，他表示愿意出售这个账号。

不过本周二他收到来自推特的电子邮件，通知其账号的控制权将交由推特公司掌控。

而作为经济补偿，X 公司向 Hwang 提供了 X 相关的商品，以及和公司高层会面的机会。

Hwang 在采访中表示：“X 公司确实发送了一封电子邮件，表示 @x 是公司的资产”。

推特的服务条款规定，用户对自己的用户名没有法律的权利，在商标侵权的情况下，可以删除账户。

IT之家此前报道，推特更名 X 之后，实际上并没有具备 X 品牌商标，目前微软在视频游戏领域拥有该字母的知识产权；而 Meta 在社交媒体上具备“X”知识产权。

Hwang 的推特账号随后被更改为“@x12345678998765”。Hwang 并没有表示气愤，发布推文称：“结局还可以接受，就这样吧”。

Hwang 此前曾表示愿意以合适价格出售该账号，单字母推特账号大多创建于网站上线初期，因此认为是非常有价值的。

广告声明：文内含有的对外跳转链接（包括不限于超链接、二维码、口令等形式），用于传递更多信息，节省甄选时间，结果仅供参考，IT之家所有文章均包含本声明。