前推特女高管吐槽马斯克：缺乏同理心，做事靠直觉，善于培养狂热粉丝

IT之家 7 月 27 日消息，据 NY Times 报道，曾睡在推特公司但最终被炒的女高管 Esther Crawford 今天发布了一段 14 分钟长的视频，其中讲述了她在马斯克接任公司后的经历，她同时在视频中阐述了对于马斯克的看法，认为马斯克在领导力方面缺乏同理心，只凭直觉做事。

▲ 图源 Esther Crawford 发布的推文

Esther Crawford 表示，在马斯克接手推特之前，推特基本是一个“养老院”，几乎不会解雇任何员工，而在马斯克接管推特后，短短几个月内就裁掉了公司一半以上的员工，其中绝大多数员工甚至是推特的核心支柱。

▲ 图源 Esther Crawford 发布的视频

Esther Crawford 认为，在马斯克接手推特后，她在公司中不再有任何心理安全感，所有职员都可能无缘无故被解雇。她同时警告观众，马斯克正“生活在一个回音室里”，周围只有讨好他的“唯唯诺诺的人”，而那些“手持数据或专业知识”试图和马斯克叫板的人，马斯克会“虚心接受坚决不改”，并通过手段让这些员工离职，这让她感到“沮丧”。

Esther Crawford 还表示：“马斯克擅长于培养狂热粉丝，这些狂热粉丝会毫不动摇地支持马斯克所说的一切，而马斯克也同时从这些狂热粉丝中得到充足的自信，去执行更多疯狂的事务”。

Esther Crawford 同时声称：“人们很难了解马斯克，一味赞扬马斯克的员工也容易导致马斯克突然勃然大怒，并将这些‘拍马屁’者迅速开除，因此员工们都害怕开会，并尽可能不与马斯克分享负面消息。”

尽管提出了大量批评，但这位前主管还是赞扬了马斯克某些方面的领导能力，包括他“在解决物理难题方面的非凡才能”。她说她从这位亿万富翁身上学到了一些为人的道理，认为这些内容“相当有趣”：

马斯克很聪明，有足够的钱来犯很多错误，即使事情出错，他也不用付出任何严重后果，由于狂热粉丝的存在，他永远是对的，并掌握了话语权，他可以在短期内压低任何公司的价值，也可以随心所欲发几句话来扭转市场局面。

▲ 图源 Esther Crawford 发布的视频

Esther Crawford 表示，她很享受没有马斯克的时光，她在今年 2 月被解雇是她收到的“最好的礼物”。

IT之家经过查询 Esther Crawford 的领英主页得知，在 Esther Crawford 被推特解雇后，她宣称自己将“暂停工作”，周游世界，寄情于山水之间。

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