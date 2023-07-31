韩媒称韩国电子产品竞争力持续下滑，吸尘器、无人机已输给中国

IT之家 7 月 31 日消息，据 BusinessKorea 报道，随着半导体、显示器和电子设备的出口大幅下滑，业界越来越担心韩国电子产业正在失去市场竞争力。

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据韩国电子行业消息人士表示，人们越来越担心作为韩国主要出口商品之一的韩国智能手机正在失去与苹果 iPhone 和中国廉价智能手机竞争的资本。

三星电子去年智能手机销量为 2.596 亿部，市场份额为 22%，继续位居第一。然而，分析师表示，与苹果去年 iPhone 单品销售 2.247 亿部相比，这家韩国智能手机巨头正在节节败退。

市场研究公司 Counterpoint Research 的数据显示，去年全球最畅销的智能手机型号是 iPhone 13，约占全球智能手机总销量的 5%。iPhone 13 Pro Max 排名第二，iPhone 14 Pro Max 排名第三。

另一方面，三星 Galaxy 智能手机系列有两款机型进入前 10 名机型榜单。不属于 Galaxy 旗舰系列的 Galaxy A13 排名第四，Galaxy A03 排名第十。这些机型在拉丁美洲、印度和非洲等人口稠密地区很受欢迎。这表明三星 Galaxy 系列正在失去高端智能手机品牌的影响力，并被推向低价智能手机市场。

中国智能手机制造商荣耀于 7 月 12 日开始在中国接受 Magic V2 可折叠手机的预订。Magic V2 重 231 克，折叠时厚度仅为 9.9 毫米，展开时厚度仅为 4.7 毫米。它的售价为 8999 元人民币，比售价约为 200 万韩元（IT之家备注：当前约 11200 元人民币）的三星 Galaxy Z Fold 4 便宜。荣耀在全球市场排名中位列前五之外，但在中国今年第一季度攀升至第四位，市场份额约为 15%，超过了小米和华为。

在其他一些市场，韩国企业已经输给了中国企业，比如吸尘器和无人机市场。

据全球市场情报公司 GFK 称，2022 年韩国扫地机器人市场规模将增长至 2900 亿韩元（当前约 16.24 亿元人民币），比上一年增长约 41%。

三星电子和 LG 电子分别通过 Bespoke 和 Object Collection 销售扫地机器人，但各自的全球市场份额微乎其微。Roborock（石头科技）在韩国扫地机器人市场排名第一，科沃斯在全球市场排名第一，两者都是中国公司。

韩国公司在无线吸尘器市场上也面临着一场艰苦的战斗。据市场研究公司 ReportLinker 称，全球无绳吸尘器市场预计将从去年的 67.3 亿美元（当前约 481.87 亿元人民币）增长到 2026 年的 94.3 亿美元（当前约 675.19 亿元人民币）。

然而，欧洲的戴森正在主导高端市场。Roborock 的 Dyad Pro 是一款干湿两用无绳吸尘器，于 6 月 26 日推出，在韩国推出后 11 天内售罄。此外，中国小米公司还瞄准了低端无线吸尘器市场，推出了 10 万至 20 万韩元（当前约 560 至 1120 元人民币）区间的低价无线吸尘器。

近年来增长迅速的无人机市场也以中国产品为主。根据无人机市场报告，全球无人机市场预计将从 2019 年的 176 亿美元（当前约 1260.16 亿元人民币）增长到 2025 年的 428 亿美元（当前约 3064.48 亿元人民币）。

截至 2021 年，中国大疆创新以 76.0% 的份额主导全球民用无人机市场。英特尔（4.1%）和独角兽（3.6%）紧随大疆之后，但差距达到了 18 倍多。虽然美国和以色列在军用无人机市场占据主导地位，但土耳其最近凭借低价的 TB2 无人机扩大了军用无人机市场份额。

然而，韩国无人机企业平均每家销售额仅为 20 亿韩元（当前约 1120 万元人民币），他们的平均员工人数仅为 11 人。

分析人士表示，中国制造的无人机不仅在价格上具有竞争力，而且在技术上也更先进。今年早些时候，韩国无人机产业振兴公开听证会公布的数据显示，韩国的无人机技术仅为中国等领先国家平均水平的 60%。

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