《卧龙：苍天陨落》游戏公布今年路线图：9 月上线第 2 弹付费 DLC

IT之家 8 月 1 日消息，《卧龙：苍天陨落》是以中国历史中的三国时代为背景，开发历史奇幻类动作角色扮演游戏。该游戏由光荣特库摩旗下的 Team Ninja 与安田文彦团队开发，已经于今年 3 月 3 日发行。

游戏总监平山正和今天发布了《游戏总监的信 Vol.1》，公布了《卧龙：苍天陨落》在 2023 年的发布计划。

IT之家在此附上官方介绍如下：

《卧龙：苍天陨落》的玩家大家好。

我是游戏制作人兼总监平山。

配合未来方向的公开，我们想借由这封信一方面与大家分享游戏未来的发展方向，另一方面也与老玩家进行交流。

未来方向

我们已经公布了游戏未来的方向。

未来会发布更多的细节，会涉及到游戏的各个环节，但总的来说，我们希望每个月都能提供一些内容。

贯彻全年的游戏平衡调整和游戏优化方针是：

增加动作与角色扮演层面的策略性。

提高可玩性。

我们将在这两个关键领域进行持续改进。

头目连战第二弹

这是 5 月份 1.08 版本补丁中添加的头目连战“群龙再竞逐”关卡的第二弹。

除了增加新的高难度任务以外，第一弹中没有出现的 Boss 也将加入关卡。

希望大家能够踊跃挑战，以充分展现在《卧龙》的战斗中磨炼出的作战技巧。

此外，与 "群龙再竞逐" 任务一样，我们也提供线上功能，欢迎各位能与好友以协力通关来体验关卡并获取奖励。

新的后期内容

第二个 DLC（预计 9 月上线） 中将添加新的后期内容，这些内容与额外难度是分开的。

详情将在日后公布，此外我们正在策划一些可以反复游玩的后期内容，其中涉及 "策略" 要素，而这也是《卧龙》的主题之一。

我们还计划在第三部 DLC 中进一步扩充最终的后期内容，让大家可以更深入的游玩，敬请期待。

重大平衡性调整和追加机能

我们计划在第二部 DLC 中进行重大平衡调整并追加新机能。

我们将以本文开头提到的 “增加动作与角色扮演层面的策略性。”和 "提高可玩性" 为主轴，进行调整和扩展。

例如，在动作方面，我们计划突出现有武器类型的特色、扩充绝技和气势、提高各种不常用绝技的数值、调整动作取消的时机等；RPG 要素方面，我们计划调整使用较少的效果的性能、调整状态反映等；UI 方面，我们计划调整不太便利的 UI 操作和流程，并对用户界面操作和流程进行改善。

我们还会提前进行一些调整和扩展，比如与调整掉落，我们不仅会在第二部 DLC 中进行调整，也会在 DLC 上市前的更新中进行调整。

距离各项内容上线还需要一段时间，敬请期待进一步消息。

IP 联动

今年 9 月将与《P 的谎言》，11 月将与《仁王》展开联动。

其他内容方面，目前正在规划与已经上线的《永劫无间》进行不同种类的联动。

我们正努力满足玩家们的需求，大家拭目以待。

PC 版的优化和问题修复

自游戏发布以来，对于给 PC 玩家造成的不便，我们深表歉意。

开发团队一直在仔细阅读所有从各大论坛、SNS 和客服收到的反馈，游戏优化和修复各项问题是最高优先度的工作。

然而，每个具体 PC 的设置都有很多种组合，虽然我们自游戏推出以来一直在扩大开发团队的 PC 测试环境，但在开发现场重现和修复所有问题仍需要一些时间。

我们承诺将继续改进，以便您能尽快畅快地玩游戏。对给您带来的不便，我们深表歉意。

以上是对未来计划的介绍。

各位玩家的评论和截图等反馈支持着我们的日常开发工作，我们也正努力进行更新与调整，期望为大家带来更棒的游戏体验。

往后也请继续支持《Wo Long: Fallen Dynasty (卧龙：苍天陨落)》。

游戏制作人兼总监 平山正和

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