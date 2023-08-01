松下解散 LCD 子公司，转战电动汽车电池市场

IT之家 8 月 1 日消息，日本电子巨头松下公司周一宣布，将清算其生产液晶显示屏（LCD）的子公司，加速其向电动汽车（EV）电池制造的转型。

松下液晶显示屏公司位于大阪附近的姬路市，主要为汽车和工业应用提供 LCD。其工厂将由母公司直接控制，松下计划将其改造为 EV 电池的生产基地。

通过解散该子公司，松下将免除其欠另一子公司的 5800 亿日元（IT之家备注：当前约 291.74 亿元人民币）的债务，从而减少了 1213 亿日元（当前约 61.01 亿元人民币）的所得税负担。由于该笔贷款已经设立了损失准备金，因此不会影响松下的盈利能力。相反，该公司将截至 2024 年 3 月的财年净利润预测上调至 4600 亿日元，同比增长 73%。这一新预测比之前的预测高出 1100 亿日元，创历史新高。松下对销售额和营业收入的预测则保持不变。

松下从 2006 年开始生产 LCD 面板，姬路工厂于 2010 年开始为电视机生产面板。但随着与韩国和中国制造商的价格竞争加剧，其盈利能力下降。该公司将生产集中在姬路，并专注于汽车和工业用显示屏，但在 2019 年决定关闭工厂，并将其 LCD 业务缩减到仅销售库存产品。由于平板显示业务的低迷，松下在 2011 财年和 2012 财年出现亏损，被视为过度投资的象征。EV 电池是一个增长领域，但也是一个投资竞争激烈的领域，需要面对来自中国和韩国公司的挑战。

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