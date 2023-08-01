天马展示 OLED 车载三折屏：动态刷新率，内置屏下摄像头

IT之家 8 月 1 日消息，近年来，随着显示技术的不断进步，各类造型新颖的柔性显示屏 “层出不穷”，不仅应用于手机，甚至车载屏幕也开始玩起了花样。

在不久前结束的 SID 显示周上，天马微电子展示了 9.94 英寸 OLED 车载三折屏，采用独特的三折外形设计。

▲ 天马 9.94 英寸 OLED 车载三折屏

天马表示：“该款产品将中控应用与娱乐显示系统整合到一起，并可根据驾乘者的使用习惯调整弯折角度，无论是导航地图、娱乐内容还是车辆信息，都可满足车内显示需求，为驾乘者提供更加个性化和舒适的使用体验。”

据介绍，此款车载三折屏引入了 CUP 全面屏技术，将摄像头嵌入到显示屏内，将屏下摄像头区域与显示区域“无缝”融合，以此达到可视面积最大化。

与此同时，此款三折显示屏还可以根据使用者的需求，内置由天马自创算法的 SOC 芯片，同步搭载 DMS 技术，通过监测算法及时监测到驾驶员状态，在保证视觉体验的前提下，提升了驾驶的安全性。

此款车载三折屏还集成了天马新一代 CFOT（Color Filter On Touch）技术，通过提升光透过率，号称可有效降低面板功耗超过 20%（与 POL 结构相比）。

同时，CFOT 技术还可以进一步提升屏幕色域，集成了 CFOT 技术的屏幕，较采用传统偏光片方案的屏幕，NTSC 色域号称可提升 15% 以上，色彩纯度和色彩表现力均优于传统 OLED 屏幕。

该车载三折屏还搭载了天马自研的 HTD 技术，可以带来智能动态调节屏幕刷新率功能，根据使用场景及内容实现智能切换，并兼顾高刷新率和低功耗的需求。

当然啦，这款屏幕目前只是技术展示产品，IT之家暂未查询到实际装车的信息，预计我们能在后续开发车型中看到它的身影。具体使用场景方面，预计该屏幕能够在开车时折叠，避免让司机分心，停车时展开使用大屏体验更好。

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