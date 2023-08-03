任何笔记本都能秒变三屏，Xebec Snap 配件上架众筹

IT之家 8 月 3 日消息，几年前，一家名为 Xebec 的公司发起了一项众筹活动，推出了一款三屏配件，可以在笔记本电脑旁添加两个 10.1 英寸的显示屏，将任何笔记本电脑变成一个移动的三屏工作站。

现在，Xebec 推出了一款更大、更通用的多显示器系统，名为 Xebec Snap，显示屏扩大到 13.3 英寸。

此外，Xebec Snap 的扩展屏幕都支持横向和纵向旋转，由笔记本背面的支架进行支撑。该配件目前正在 Kickstarter 进行众筹，目标是在 2023 年 11 月前交付。

从官方演示图可以看到，该配件需要先在笔记本电脑的屏幕上挂一个卡扣支架，然后将配件的 USB-C / USB-A 显示连接线插入笔记本的接口中。

最后，需要从配件的侧面伸出一组支架，并将显示器“扣”上去，就能正常使用了。

Xebec Snap 的每个显示器都是 13.3 英寸、1920 x 1080 分辨率，刷新率为 60 Hz，支持最高 400 尼特的亮度。显示器采用铝制机身，尺寸为 12.4 英寸 x 7.4 英寸 x 0.3 英寸，重量为 1 磅（IT之家备注：约 454 克）。

卡扣支架的重量为 1.5 磅（约 681 克），官方称适用于大多数 13.3 英寸至 17.3 英寸显示屏的笔记本电脑。

此外，每个显示器的功耗为 16.5W，挂上两个就是 33W。如果是插电使用，Xebec Snap 的卡扣支架还配有一个 60W 的 USB-C 供电口，可以直接通过该接口给笔记本和两个屏幕供电，前提是不能负载太高。

Xebec Snap 双屏系统（只挂一个屏幕）的早鸟众筹价为 399 美元（当前约 2869 元人民币），三屏系统（挂两个屏幕）的早鸟众筹价为 659 美元（当前约 4738 元人民币）。

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