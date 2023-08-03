360：紧急捐款 200 万元，驰援北京暴雨救灾

IT之家 8 月 3 日消息，今日 360 通过官方公众号宣布，近期北京门头沟、房山等地遭受暴雨洪涝灾害，为响应北京市工商业联合会、北京市光彩事业促进会 8 月 1 日联合发布的《关于开展支援防汛救灾工作的倡议书》，360 通过北京光彩公益基金会紧急捐款 200 万，用于房山、门头沟两地的救灾抢险、物资采购，及灾后清理和公共卫生消杀等工作。

360 还表示，作为在北京发展的企业，360 将在北京市工商联及北京市光彩事业促进会的指导与协作下，持续关注灾情。

IT之家此前报道，腾讯、阿里巴巴、蚂蚁集团、百度、字节跳动、京东、拼多多、小米、网易、理想汽车、比亚迪、宝马中国等企业也都捐赠了现金和物资。苹果公司 CEO 库克在微博宣布：我们心系受严重暴雨洪涝影响的北京和河北省周边地区的民众。Apple 将捐赠支持当地的救灾工作。

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