支持 Matter，TP-Link 推出 Kasa KS205 和 KS225 智能照明开关

IT之家 8 月 4 日消息，TP-Link 今天推出了 Kasa KS205 和 KS225 两款智能照明开关，均通过了 Matter 认证。

用户可以使用 Kasa 应用，通过 2.4GHz Wi-Fi 无线连接，控制 Kasa KS205 和 KS225 智能开关。

Kasa KS205 和 KS225 智能开关可以自动化管理照明设备，根据用户预设的时间来开启 / 关闭灯具。

两者的区别在于 KS225 具备调光功能，用户可以使用 Kasa 应用程序、语音命令或手动滑动手指开关，在 1% 到 100% 亮度区间调节。

两款智能开关均符合 Matter 协议，确保开关兼容 Apple Home、Amazon Alexa、Google Home 和 Samsung SmartThings 等平台。这种通用兼容性有效地消除了对多个特定于设备的应用程序的需求，从而显著简化了用户体验。

两款智能开关目前已经上市发售，Kasa KS205 售价为 27.99 美元（IT之家备注：当前约 201 元人民币）；Kasa KS225 售价为 29.99 美元（当前约 215 元人民币）。

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