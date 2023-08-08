成立不到 1 年，Embracer 关闭 Campfire Cabal 游戏工作室

IT之家 8 月 8 日消息，瑞典控股集团 Embracer Group 在近期的大规模重组过程中，由于无法达成 20 亿美元（IT之家备注：当前约 143.8 亿元人民币）的融资交易，导致该公司关闭 Campfire Cabal 在内的诸多游戏工作室。

IT之家注，Campfire Cabal 成立于 2022 年 9 月，隶属于 THQ Nordic（也属于 Embracer Group）公司，主要由开发了《远征军：罗马》（Expeditions: Rome）、《猎杀对决》（Hunt: Showdown）和《杀手》（Hitman）的行业资深专家组成。

Campfire Cabal 自成立以来并未推出任何作品，消息称该工作室正在开发一款剧情 PC 角色扮演游戏。

显而易见的是，这个游戏项目无法生存到发布了，官方已经确定解散 Campfire Cabal 工作室。

Embracer Group 如今手握 120 个内部工作室、高达 850 个游戏 IP 以及 230 个在研游戏项目，已经悄然成长为一个游戏巨头。

这家公司自称是“由 PC、主机、手游、桌游等相关媒体领域的企业家领导的诸多业务的母公司”。

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