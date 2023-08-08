D&D Beyond 已禁止艺术家使用 AI 创建《龙与地下城》游戏插图

IT之家 8 月 8 日消息，D&D Beyond 应用近日发布公告，不再允许合作艺术家使用 AI 工具，为其《龙与地下城》游戏角色和场景创建插图。

官方之所以发布公告，是粉丝发现了一张游戏插图，发现图片中挥舞斧头的巨人有点怪异，随后联系了官方，询问其出处。

D&D Beyond 的所有者 Hasbro 表示在上周六收到玩家反馈之后，才发现合作了近十年的艺术家正在使用 AI 来创作插图。Hasbro 表示已经和这位艺术家沟通，并相应地调整了规则。

IT之家在此附上 D＆D Beyond 应用介绍如下：

借助免费的 D＆D Beyond 应用程序，使您在幻想角色扮演冒险中领先的任何地方，都可以更快，更轻松，更有趣地制作《龙与地下城》第五版游戏！

切勿在没有角色表的情况下进入游戏会话–在线或离线访问所有角色，并准备进行技能检查，攻击掷骰，豁免掷球或 DM 掷向您的任何事情。

管理您的健康状况和咒语插槽，使用您的设备，从您的手掌中知道自己的熟练程度。

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