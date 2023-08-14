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谷歌 Pixel Fold 折叠屏手机的内置扬声器现已支持空间音频

2023/8/14 13:07:32 来源：IT之家 作者：汪淼 责编：汪淼
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IT之家 8 月 14 日消息，谷歌于今年 5 月推出了 Pixel Fold 折叠屏手机，该机支持通过有线和无线耳机支持空间音频，以获得更身临其境的音频体验。

而现在，谷歌 Pixel Fold 也可以通过内置扬声器支持空间音频了。根据 XDA-Developers 的前主编 Mishaal Rahman 放出的帖子，用户分享了一张屏幕截图显示，Pixel Fold 内置扬声器已支持空间音频。

谷歌 Pixel Fold 用户可以通过“设置”>“提示音和振动”>“空间音频”菜单，打开“手机扬声器”选项旁边的按钮来体验内置的空间音频。

图片 1

IT之家查询发现，谷歌官网的手机使用帮助中也列出了这一选项，看来确实是得到了官方支持。

注意，谷歌对内置扬声器的空间音频支持是 Pixel Fold 独有的，毕竟只有折叠屏可以通过铰链来改变扬声器的相对位置，而 Pixel 6、Pixel 6 Pro、Pixel 7 和 Pixel 7 Pro 只能通过有线和无线耳机体验空间音频。

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关键词：Pixel Fold空间音频

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