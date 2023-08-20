智己 LS7 推出限时购车政策，综合优惠达 3.9 万元

IT之家 8 月 20 日消息，智己 LS7 推出限时购车政策，8 月 19 日-10 月 31 日期间购买智己 LS7，可享豪华增配 + 现金立减，综合优惠幅度达 3.9 万元。

具体来看，用户购买智己 LS7 可享受“豪华配置升级”+“万元现金立减”双重礼遇。比如在活动期间，用户选购智己 LS7 Elite 车型时，可免费升级包括价值 16,800 元的「后排零重力浮感座椅」、5,800 元的「高定艺术车漆」、2,888 元的「前排舒享座椅及 24 扬声器」（含天空声道），以及 3,680 元的「IM AD 智驾全功能包」，共计价值 2.9 万元的豪华增配；同时，用户还可立享 1 万元的现金减免，用于直接抵扣尾款。

据IT之家了解，智己 LS7 定位为大五座中大型 SUV，该车目前在售 7 款配置车型，售价区间为 28.98-45.98 万元。续航方面，根据版本不同，该车提供 510km、550km、602km、625km 和 660km 供消费者选择。

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