1876 马力怪兽，丹麦超跑品牌 Zenvo 推出新款 Aurora

IT之家 8 月 21 日消息，丹麦的小众超跑品牌 Zenvo 近日发布了新款 Aurora 跑车，这是该品牌 16 年历史上的一次重生，与之前 ST1 和 TSR 等野性十足的车型不同。

Aurora 搭载排量 6.6 升的 V12 发动机，配备了四个涡轮增压器，这个发动机被命名为 Mjølner，意为雷神之锤，能在 8000 转时输出 1250 马力，在 9800 转时达到红线。为了符合即将到来的欧七排放标准，Aurora 还配备了三个 200 马力的电动机，一个集成在动力总成中，另外两个分别安装在前轮上，使得系统总输出达到 1850 马力，可让 Aurora 在 2.3 秒内完成 0-62 英里 / 小时（约合 0-100 公里 / 小时）的加速，比布加迪 Chiron Super Sport 还要快，最高时速可达 280 英里 / 小时（约合 450 公里 / 小时），Aurora 还能靠纯电行驶大约 21 英里（约合 34 公里）。

车内方面，Aurora 的目标是让驾驶者尽可能地沉浸其中，车内并没有大尺寸的信息娱乐显示，仅通过三个数字仪表屏中的一个提供苹果 CarPlay 和安卓 Auto 智能手机镜像功能，类似于奥迪 TT。

Aurora 将提供两种规格：“Agil”（敏捷）和“Tur”（旅行），前者是一款专注于赛道的车型，去掉了两个前轮电动机，使其成为后轮驱动车型，干重为 1300 公斤，增加了一系列空气动力学套件来增强抓地力。后者则是四轮驱动，前轴具有扭矩矢量控制功能，旨在提供更稳定的公路性能，因为该车没有 Agil 车型的空气动力学装置和大型后扰流板。

Aurora 售价 360 万欧元（IT之家备注：当前约 2862 万元人民币）起，Zenvo 计划从 2025 年开始生产 100 辆 Aurora，每种规格各 50 辆，并于一年后开始交付客户。

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