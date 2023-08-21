因近日多起交通事故，美加州宣布正式对 Cruise 无人驾驶出租车公司进行调查

IT之家 8 月 21 日消息，硅谷解禁无人驾驶出租车已经过去一周，这一周中事故频发，十辆 Cruise 的 Robotaxi 突然在路上集体熄火，造成交通堵塞。没过几天，一辆 Cruise 的 Robotaxi 又冲进路面施工区域，陷入未干的混凝土里，而日前一辆 Cruise 的 Robotaxi 在路口撞上消防车，导致乘客被送往医院。

▲ 图源 X 平台用户发布的相关视频截图

受这多起事故印象，加州机动车管理局（DMV）日前宣布对 Cruise 公司正式展开调查，还表示根据调查结果，可能会撤销 Cruise Robotaxi 的无人驾驶出租车部署许可。

不过对于此类事故，Cruise 在回应中把问题归咎为旧金山正在举办的 Outside Lands 音乐节。

Cruise 认为因为参加音乐节的人数众多，导致车辆的“无线连接”模块出现问题，进而导致公司无法远程安排车辆的行驶路线，造成车辆“不受控制”引发事故。

加州机动车管理局当下已经要求 Cruise 将城市中投放的无人驾驶出租车 Robotaxi 减少一半，并且在调查完成前，白天运营的无人驾驶出租车 Robotaxi 数量不得超过 50 辆，晚上不超过 150 辆。

旧金山市政交通局的官方统计数据显示，Waymo 和 Cruise 两家运营的无人车，过去 6 个月中一共发生了 12 起交通事故，总共造成 90 分钟左右的交通堵塞。IT之家早前曾报道，美国加州旧金山市检察官邱信福此前向加州公用事业委员会提议，要求暂停 Waymo、Cruise 这两家公司的自动驾驶出租车在旧金山市提供全天候商业服务，但当下自动驾驶出租车业务依然正在进行。

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