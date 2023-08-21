江淮 QX 车型将亮相成都车展并开启盲订，搭载 1.5L 插混系统

IT之家 8 月 21 日消息，江淮汽车宣布旗下全新 SUV 车型“江淮 QX 插混版”将于 8 月 25 日开幕的成都车展正式亮相，并开启盲订。

这款车型此前已通过工信部申报，预计会在今年 9 月正式上市。

新车定位于紧凑型 SUV，新车长宽高为 4605/1890/1700mm，轴距为 2720mm。IT之家注意到，新车采用了与与思皓 QX 十分相似的外观造型，搭载由 1.5L 发动机和电机组成的插电式混动系统。

根据工信部公示信息来看，江淮 QX PHEV 针对前脸进行了外观调整，采用全新无边框式前格栅造型，内部使用断开式条幅填充，并换装江淮乘用车最新“JAC”车标。

内饰方面，新车采用环抱式驾舱设计，设计方面还是比较用心的。尤其是大尺寸液晶仪表 + 大尺寸中控屏组成的一体式连屏设计十分抢眼，同时也提升了车内的科技感。

动力方面，江淮 QX PHEV 搭载了来自比亚迪弗迪动力的 1.5L 升插混系统和安徽江淮汽车提供的 1.5L 插混系统，发动机最大功率 81kW，而配套的三元锂电池则来自国轩高科。

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