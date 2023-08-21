哪吒 CEO 张勇：前备箱盖不带“眉毛”设计的哪吒 GT 跑车将上市 ，老车主可“免费换”

IT之家 8 月 21 日消息，哪吒 GT 是哪吒汽车推出的一款个性化的双门纯电跑车，车辆起售价 17.88 万元，不过该车在前备箱盖部分两撇“眉毛”设计造成了一定争议，不少车主认为是“画蛇添足”，并通过改装等方式试图去掉该眉毛设计。

哪吒汽车 CEO 张勇今日在微博平台表示，为了满足用户需求，去掉“眉毛”设计的哪吒 GT 车型将在 10 月上市，老车主可以免费更换“无眉毛设计”的版本，而“有眉毛设计”的版本之后将作为“加价选配”的选项提供。

▲ 图源 张勇所发布的微博

从张勇放出的两张效果图来看，无眉毛版的哪吒 GT，前脸相对更加干净简洁，运动风格更为明显。

▲ 图源 张勇所发布的微博

据悉，哪吒 GT 是第二款基于山海平台打造的车型，长宽高为 4715 x 1979 x 1415mm，轴距 2770mm。

动力上，哪吒 GT 单电机后驱车型最大功率 170kW，峰值扭矩 310N・m，续航里程分别为 560km 和 660km；双电机四驱车型系统功率 340kW，系统扭矩 620N・m，纯电续航为 580km。

IT之家的小伙伴们更喜欢“带眉毛”的前备箱盖设计还是“不带眉毛”的呢？

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