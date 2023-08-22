特斯拉失去 17 年老将，动力总成副总裁离职

IT之家 8 月 22 日消息，特斯拉的高级工程副总裁科林・坎贝尔（Colin Campbell）宣布离职，他将加入由特斯拉联合创始人兼董事会成员 JB Straubel 创立的 Redwood Materials 公司。

坎贝尔是特斯拉最早的工程师之一，他于 2006 年加入特斯拉，当时特斯拉只是一个计划推出电动跑车 Roadster 的小型创业公司。随着特斯拉从一家创业公司成长为全球最大的公司之一，坎贝尔在动力总成团队中不断晋升，2016 年他成为电力电子工程总监，又很快晋升为高级总监，负责所有动力总成开发，包括高功率电子、电机、变速箱、电池组和充电系统的电气、机械和制造工程。

最近，他担任特斯拉的动力总成副总裁，但他现在宣布在任职 17 年后离开公司。坎贝尔今天在领英上宣布，他离开特斯拉后将加入 Redwood 担任首席技术官。

IT之家注意到，坎贝将与他的长期同事 JB Straubel 一起工作，JB Straubel 曾是特斯拉的联合创始人兼长期首席技术官，后来于 2019 年离职创办了 Redwood，这家公司试图通过生产和回收正极和负极材料来创建北美电池供应链。

坎贝尔称：“我在特斯拉度过了一段难以置信的 17 年，作为一名工程师，我无法概括我在构建令人兴奋、安全、可靠和越来越实惠的电动汽车过程中遇到了多少有价值的技术挑战。我在公司的时间从我们几乎没有一个可行的概念开始，结束时全球有数百万辆特斯拉在行驶。我们不仅对全球排放产生了影响，而且永远改变了世界对交通的看法，并帮助塑造了几乎所有其他汽车制造商的产品路线图。这比我想象中更有意义和难忘。”

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