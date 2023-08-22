新预告放出，原子朋克硬科幻游戏《无敌号》确认 11 月 7 日发行

IT之家 8 月 22 日消息，《无敌号》（Invincible）是由 Starward Industries 开发、11 bit studios 发行的原子朋克硬科幻游戏，官方近日宣布将于 11 月 7 日发行这款游戏。

IT之家在此附上游戏介绍如下：

在《无敌号》中重新思考人类的自身地位，在斯坦尼斯瓦夫・莱姆设想的硬科幻世界中踏上跌宕起伏的冒险之旅。

扮演科学家明思娜探索神秘星球瑞吉斯 3 号，借助原子朋克美学风格的神奇工具搜寻失踪的船员并面对难以想象的威胁。在这个由科学驱动的哲学叩问之中，做出你的选择。

配置要求：

最低配置:

需要 64 位处理器和操作系统

操作系统: Windows 10 (64-bit)

处理器: AMD Ryzen 5 3600 (6 core with 3,5 Ghz) or Intel i5-10400F (6 core with 2,9 Ghz)

内存: 16 GB RAM

显卡: Radeon 5600xt (6GB) or Nvidia GTX 1060 (6GB)

DirectX 版本: 11

存储空间: 需要 25 GB 可用空间

推荐配置:

需要 64 位处理器和操作系统

操作系统: Windows 10 (64-bit)

处理器: AMD Ryzen 5 3600 (6 core with 3,5 Ghz) or Intel i5-10400F (6 core with 2,9 Ghz)

内存: 32 GB RAM

显卡: Radeon 6700xt (12GB) or Nvidia GTX 2070 Super (8GB)

DirectX 版本: 12

存储空间: 需要 25 GB 可用空间

相关阅读：

《原子朋克硬科幻游戏《无敌号》上架 Steam 试玩，改编自莱姆同名小说》

广告声明：文内含有的对外跳转链接（包括不限于超链接、二维码、口令等形式），用于传递更多信息，节省甄选时间，结果仅供参考，IT之家所有文章均包含本声明。