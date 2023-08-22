《装甲核心 6》开发者访谈：游戏核心为“装甲自定义”、2018 年就开始制作

IT之家 8 月 22 日消息，FromSoftware 最新机甲动作游戏《装甲核心 6》即将于 8 月 25 日发布，IT之家早前曾报道，在此前游戏的特别节目中，官方表示该游戏将强调“立体空间感”的营造，该游戏日前还通过了 Steam Deck 掌机的可玩性验证。

▲ 图源《装甲核心 6》官方游戏封面

《装甲核心 6》开发团队近日还接受了 PlayStation 博客的采访，IT之家整理相关情报内容如下：

1、虽然时隔多年，但是 FromSoftware 打造全新装甲核心的愿望一直未被磨灭。2018 年时由宫崎英高带领一小波人为《装甲核心 6》初期立项，确认了游戏基本内容和发展方向，2019 年《只狼》发售后，山村优加入并接任游戏总监一职，而游戏的全面开发是在 2020 年。

2、因为 FromSoftware 同时进行多项目的开发，开发商必须分配内部资源给其他游戏，所以这部作品拖了这么多年。

3、本作的核心是装甲自定义，这其中虽有着复杂的设定但并不想将其简化，不过游戏前期会有详细的教程和新功能介绍。

4、配装不仅影响 AC 的参数还影响玩法和动作上的感觉，尤其是腿部组件。此外，玩家可将四种不同武器设置在 L1 / L2 / R1 / R2 上，原则上可以同时使用。利用多种武器的协调来构成不同的攻击方式是游戏的亮点之一。不过官方表示，对于同时使用多种武器很困难的新手来说，推荐“刀流”这种近战路线，该类型武器伤害高，并且所需要控制的东西少。

5、本作提供了目标辅助功能，开启后会自动聚焦屏幕一定范围内的敌人。

6、虽然《装甲核心》系列是一款老游戏 IP，但是开发商在保留游戏核心要素的同时融入了这十年来 FromSoftware 在其他作品中所积累的经验，因此希望能够以全新风格注入传统游戏中，此推动该系列向未来迈进。

▲ 图源《装甲核心 6》官方游戏截图

▲ 图源《装甲核心 6》官方游戏截图

《装甲核心 6》将于 8 月 25 日登录 PS4、PS5、Xbox One、Xbox Series X|S 和 PC 平台，Steam 标准版售价 298 元，豪华版售价 348 元，后者将收录游戏本体与限定数字美术书＆原声带，感兴趣的小伙伴可以点此预购。

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