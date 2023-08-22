2024 款路虎卫士将于成都车展上市：110 系列新增入门版，售价更低

IT之家 8 月 22 日消息，IT之家从路虎中国获悉，2024 款路虎卫士将于 8 月 25 日在成都车展开幕首日上市。在国内路虎卫士共分为 90、110、130 三个系列车型，提供 2.0T / 3.0T / 5.0T 燃油版和 2.0T 插混版车型，指导价区间 71.8 万-169.8 万元。

据悉，2024 款路虎卫士依然提供 90、110、130 三个系列车型。2024 款卫士 90 将取消现款所有车型，推出 P300 S、P400 HSE、5.0T V8 三款新车型；卫士 110 取消 P400E 车型，新增 P400 XS 版本，5 款车型预计售价区间为 82.8 万元-169.8 万元，起售价较 2023 款下调 5 万元；卫士 130 将推出 3 款车型，新增 5.0T V8 版本。

此外，2024 款卫士取消玉龙白、大屿山古铜色车漆。90 S 版、HSE 版提供全新 COUNTY 外观套件，包含 COUNTY 渐变标识图样、照明迎宾踏板带 COUNTY 图样，此外还将提供 3 种车漆与车顶撞色组合以及 2 种 20 英寸白色 / 银色铝合金复古轮毂可选。

新增的 2024 款 110 XS 版外观细节调整，轮眉和车身下部覆盖件采用车身同色设计。新车较 2023 款 HSE 取消了主动式电子差速锁、扭矩矢量分配系统、真皮方向盘加热、后排加热等配置。

动力方面，2024 款路虎卫士燃油版车型提供 2.0 升涡轮增压发动机、3.0 升双涡轮增压发动机、5.0 升 V8 机械增压发动机，最大功率分别达到 300 马力、400 马力、525 马力。此外，卫士 110 还提供包含 2.0 升涡轮增压发动机的插电式混合动力系统供用户选择。传动系统方面，新车全系匹配 8 挡手自一体变速箱及全时四驱系统。

广告声明：文内含有的对外跳转链接（包括不限于超链接、二维码、口令等形式），用于传递更多信息，节省甄选时间，结果仅供参考，IT之家所有文章均包含本声明。