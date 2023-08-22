分析机构：中国游戏市场去年总收入 455 亿美元，占全球 1/3

IT之家 8 月 22 日消息，根据分析 NikoPartner 发布的最新报告称，我国 2022 年 PC、手游和主机游戏市场总收入为 455 亿美元（IT之家备注：当前约 3316.95 亿元人民币）。

在 PC 游戏方面，该公司称“中国仍然是全球最大的市场，全球 PC 游戏收入的三分之一来自国内支出”，2022 年中国 PC 游戏收入为 142 亿美元（当前约 1035.18 亿元人民币）。

▲ 图源 NikoPartner 公司

在手游方面，国内玩家游戏总支出的 31% 都是手机游戏。中国同样是全球最大的手游市场，全球手游收入的 31.7% 来自国内支出，2022 年中国手游收入为 301 亿美元（当前约 2194.29 亿元人民币）。

▲ 图源 NikoPartner 公司

主机游戏相比之下更加小众，报告统计了所有的主机硬件和软件（游戏）收入，根据报告称，2022 年我国主机硬件收入为 11.09 亿美元（当前约 80.85 亿元人民币），主机游戏收入为 11.82 亿美元（当前约 86.17 亿元人民币），整体达 22.9 亿美元（当前约 166.94 亿元人民币），同比增长了 7.8%。2022 年中国主机游戏玩家达到了 1670 万人，同比增长 8.3%。

▲ 图源 NikoPartner 公司

Niko Partners 认为“中国游戏企业不容忽视，占全球 PC 市场的 39%，以及手游市场的 47%”，该分析公司同时做出预测，预计 2027 年中国游戏市场总收入将达到 570 亿美元（当前约 4155.3 亿元人民币），游戏玩家将达到 7.3 亿人。

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