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首页 > 数码之家>智能手机

官宣“重点增强相机功能”，Nothing Phone（2）手机获推 Nothing OS 2.0.2a 系统更新

2023/8/23 20:28:16 来源：IT之家 作者：漾仔（实习） 责编：漾仔
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IT之家 8 月 23 日消息，Nothing Phone（2）手机迎来了 Nothing OS 2.0.2a 系统更新。本次更新在月初的 Nothing OS 2.0.2 基础上进一步优化了相机表现，并带来了一系列“关键相机增强功能”，官方同时在 X 平台上发布贴文，强调了相关拍摄功能改进

▲ 图源 Nothing 在 X 平台发布的贴文

IT之家附此次更新内容如下：

  • 相机改进提高室内环境中的面部清晰度

  • 在低光照环境下优化的高光水平

  • 在 HDR 处于启用状态时显示额外的 UI 标识

  • 以 HDR 拍摄时，优化了高光

  • 以 HDR 拍摄时，减少了“沉闷的色调”

  • 解决了以 HDR 拍摄时人像模式下的“光晕效果”问题

Nothing Phone (2）手机已于今年 7 月 11 日推出，IT之家此前曾多次报道过该手机相关内容，包括详细参数、使用体验等。

▲ 图源 Nothing Phone (2) 官方海报

Nothing Phone (2) 搭载高通骁龙 8+ Gen 1 芯片，支持 12GB 内存，并配备 4,700mAh 电池，这款机型预装 Android 13 系统，并将会收到三年的 Android 更新和四年的安全更新。

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