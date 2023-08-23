官宣“重点增强相机功能”，Nothing Phone（2）手机获推 Nothing OS 2.0.2a 系统更新

IT之家 8 月 23 日消息，Nothing Phone（2）手机迎来了 Nothing OS 2.0.2a 系统更新。本次更新在月初的 Nothing OS 2.0.2 基础上进一步优化了相机表现，并带来了一系列“关键相机增强功能”，官方同时在 X 平台上发布贴文，强调了相关拍摄功能改进。

▲ 图源 Nothing 在 X 平台发布的贴文

IT之家附此次更新内容如下：

相机改进提高室内环境中的面部清晰度

在低光照环境下优化的高光水平

在 HDR 处于启用状态时显示额外的 UI 标识

以 HDR 拍摄时，优化了高光

以 HDR 拍摄时，减少了“沉闷的色调”

解决了以 HDR 拍摄时人像模式下的“光晕效果”问题

Nothing Phone (2）手机已于今年 7 月 11 日推出，IT之家此前曾多次报道过该手机相关内容，包括详细参数、使用体验等。

▲ 图源 Nothing Phone (2) 官方海报

Nothing Phone (2) 搭载高通骁龙 8+ Gen 1 芯片，支持 12GB 内存，并配备 4,700mAh 电池，这款机型预装 Android 13 系统，并将会收到三年的 Android 更新和四年的安全更新。

广告声明：文内含有的对外跳转链接（包括不限于超链接、二维码、口令等形式），用于传递更多信息，节省甄选时间，结果仅供参考，IT之家所有文章均包含本声明。