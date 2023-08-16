售价更亲民，消息称 Nothing 将推出 Phone（2a）手机

IT之家 8 月 16 日消息，根据国外科技媒体 GSMChina 报道，Nothing 即将推出型号“AIN142”的 Nothing Phone（2a）手机，在售价方面会更加亲民。

Nothing Phone（2a）手机目前已经现身 GSMA IMEI 数据库，除了型号为“AIN142”之外，没有关于该机的更多信息了。

IT之家援引该媒体推测，Nothing Phone（2a）手机可能会配备性能更低的处理器，此外可能会削减摄像头规格，但保留 Nothing Phone（2）的诸多特性，用低价吸引更多的用户。

IT之家此前报道，Phone 2 的设计在 Phone 1 的基础上进行了改进，机身更加轻薄，背部玻璃更加圆润，手感更佳。

该机搭载了高通骁龙 8+ Gen 1 处理器，提供了三种不同的内存和存储组合：8GB+128GB、12GB+256GB 和 12GB+512GB。

屏幕是一块 6.7 英寸的 OLED LTPO 120Hz 显示屏，支持 HDR 10+、10 bit，最高亮度 1600nit，显示效果出色。

Phone 2 最引人注目的特色是其 Glyph 界面，这是一种利用后置 LED 灯带来展示信息和交互的方式。

新的 Glyph 界面使用了更多的 LED 灯，有助于传达有关手机的详细信息，而无需依赖屏幕。

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