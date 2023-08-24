三星 89 英寸 Micro LED 电视现已上市，售价 75 万元

IT之家 8 月 24 日消息，三星去年推出了 110 英寸 Micro LED 电视，售价 1049999 元。今年，三星又推出了 89 英寸 Micro LED 电视，目前京东售价 749999 元。

IT之家附三星 89 英寸 MICRO LED 电视详细介绍：

三星 MICRO LED 采用无机自发光技术，在使用寿命、效率、速度、可信赖性等方面更具优势。依托先进的 Micro AI 处理器，三星 MICRO LED 独立控制两千多万颗微型 LED 芯片，对其光线与颜色的精妙把控实现了画面的高亮度和高对比度，即使是同一色彩，都能展现出不同深浅的微表现力。三星 MICRO LED 同时支持 HDR10、HDR10 + 技术，最高亮度达 2000nit，传递丰富细节质感，搭配高对比度屏幕与高动态光照渲染技术，呈现出更宽广的渐变范围与更逼真的画面纹理。

此外，三星 MICRO LED 采用杜比全景声，其搭载 OTS Pro 音画追踪技术，动态音效实现全方位动作追踪，将对音效细节的感知传递到每个角落。智能控声 AVA 可针对周围声音环境，对声音进行清晰化处理，自适应音效则会通过自动分析场景优化声音效果。μ-交响乐功能则让电视与音响和谐发声，搭配 6.2.2CH 扬声器 100W 音响，构筑立体环绕音场。

三星 MICRO LED 采用具有未来感的潮流设计，高达 99.99% 的屏占比几乎感觉不到边框的存在，让内容、屏幕与墙体三者和谐融合。

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